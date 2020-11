"Morto per coronavirus anche chi ha avuto un infarto". Bassetti, un terremoto: morti in Italia, conteggio falsato? (Di venerdì 20 novembre 2020) "Da quando abbiamo cambiato la metodologia di conteggio dei decessi, noi stiamo drammaticamente decrescendo come letalità, ma abbiamo un peccato originale che riguarda marzo-aprile: chiunque arrivava in ospedale con un tampone positivo, anche se aveva avuto un infarto, veniva qualificato poi come Morto per coronavirus". Così Matteo Bassetti a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. Parole forti, parole che fanno discutere, quelle dell'infettivologo, che di fatto afferma che, a suo giudizio, in Italia, forse, i numeri dei decessi per Covid sono sovrastimati. "Se oggi a distanza di nove mesi - riprende Bassetti - non sappiamo guardare indietro e ammettere un errore, continueremo a essere considerati i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) "Da quando abbiamo cambiato la metodologia didei decessi, noi stiamo drammaticamente decrescendo come letalità, ma abbiamo un peccato originale che riguarda marzo-aprile: chiunque arrivava in ospedale con un tampone positivo,se avevaun, veniva qualificato poi comeper". Così Matteoa L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. Parole forti, parole che fanno discutere, quelle dell'infettivologo, che di fatto afferma che, a suo giudizio, in, forse, i numeri dei decessi per Covid sono sovrastimati. "Se oggi a distanza di nove mesi - riprende- non sappiamo guardare indietro e ammettere un errore, continueremo a essere considerati i ...

RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - fanpage : Dopo 15 anni in pensione era tornato in reparto come volontario. Una scelta che gli è costata la vita. - Sport_Mediaset : E' morto #AlfredoPigna: ha raccontato l'epopea della valanga azzurra e di #AlbertoTomba. Il noto giornalista è stat… - Sydilvizioso : RT @26julymovement: Ho appena sentito con le mie orecchie uno degli avvocati di Trump sostenere che le elezioni americane sono state condiz… - MariMario1 : RT @RossEleven: Nei programmi dove l'argomento è il #Covid non si parla mai di Li Wenliang il medico di #Wuhan morto in maniera orribile ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto per Morto per Covid Filippo Maria Gambari, direttore del Museo delle Civiltà all’Eur Fanpage.it Dal terrapieno di Barcola a Porto Lido: la storia infinita del Parco del mare di Trieste

TRIESTE In principio fu il terrapieno di Barcola. Poi si passò al Mercato ortofrutticolo di Campo Marzio per spostarsi, subito dopo, verso l'area delle Rive occupata dal Salone degli Incanti, il Magaz ...

Scuola, l’Oms: “Deve restare aperta, i ragazzi non sono fonte principale di contagio”. Ma in Italia i dati non sono ancora pubblici

“Le scuole devono restare aperte. I bambini e gli adolescenti non sono considerati fonti principali di trasmissione del coronavirus”. A dirlo, in occasione del World Children’s Day, è l’Organizzazione ...

TRIESTE In principio fu il terrapieno di Barcola. Poi si passò al Mercato ortofrutticolo di Campo Marzio per spostarsi, subito dopo, verso l'area delle Rive occupata dal Salone degli Incanti, il Magaz ...“Le scuole devono restare aperte. I bambini e gli adolescenti non sono considerati fonti principali di trasmissione del coronavirus”. A dirlo, in occasione del World Children’s Day, è l’Organizzazione ...