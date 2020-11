“Morto il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri”: il capo terrorista ucciso dall’asma. Tre mesi fa il Mossad aveva ucciso il suo vice (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel giro di tre mesi al-Qaeda ha perso i propri vertici e adesso sorge un’enorme incognita su quale sarà la prossima guida del gruppo terroristico fondato da Osama bin Laden. Il sito pakistano, Arab News, ha infatti diffuso la notizia che una settimana fa è morto lo storico successore dello Sceicco del Terrore alla guida del gruppo jihadista con base in Afghanistan, Ayman al-Zawahiri. Un colpo durissimo all’immagine dell’organizzazione, visto che nemmeno una settimana fa il New York Times aveva diffuso la notizia dell’uccisione, tre mesi fa, del numero due di al-Qaeda, Abu Mohammed al-Masri, sorpreso da un agguato organizzato dal Mossad israeliano, con il benestare di Washington, per le strade di Teheran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel giro di treal-ha perso i propri vertici e adesso sorge un’enorme incognita su quale sarà la prossima guida del gruppo terroristico fondato da Osama bin Laden. Il sito pakistano, Arab News, ha infatti diffuso la notizia che una settimana fa è morto lo storico successore dello Sceicco del Terrore alla guida del gruppo jihadista con base in Afghanistan,al-Zawahiri. Un colpo durissimo all’immagine dell’organizzazione, visto che nemmeno una settimana fa il New York Timesdiffuso la notizia dell’uccisione, trefa, del numero due di al-, Abu Mohammed al-Masri, sorpreso da un agguato organizzato dalisraeliano, con il benestare di Washington, per le strade di Teheran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

