Morra isolato dopo le gravi frasi su Santelli. Anche M5S lo scarica: prendiamo le distanze, inqualificabile (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giacobino grillino Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia è oramai isolato dopo le sue gravi frasi pronunciate ieri contro la defunta presidente della Regione Calabria Jole Santelli morta di cancro nei mesi scorsi. E persino l’M5S lo scarica trovando ributtanti le parole che Morra ha scagliato contro la Santelli. “Le affermazioni del senatore Nicola Morra sulla presidente Santelli, i cittadini calabresi e i malati oncologici non rispecchiano il pensiero del Movimento 5 Stelle, che ne prende le distanze – recita una nota dell’M5S non poco sofferta e giunta parecchie ore dopo le orripilanti parole di Morra. – I cittadini chiamati al voto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giacobino grillino Nicola, presidente della Commissione Antimafia è oramaile suepronunciate ieri contro la defunta presidente della Regione Calabria Jolemorta di cancro nei mesi scorsi. E persino l’M5S lotrovando ributtanti le parole cheha scagliato contro la. “Le affermazioni del senatore Nicolasulla presidente, i cittadini calabresi e i malati oncologici non rispecchiano il pensiero del Movimento 5 Stelle, che ne prende le– recita una nota dell’M5S non poco sofferta e giunta parecchie orele orripilanti parole di. – I cittadini chiamati al voto ...

