Morata, la Juventus valuta il riscatto immediato? (Di venerdì 20 novembre 2020) Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la seconda avventura di Alvaro Morata potesse iniziare cosi bene. L’attaccante spagnolo, a suon di goal(6 in otto partite tra Campionato e Champions), sta facendo ricredere gli scettici che lo consideravano una terza scelta dopo Dzeko e Suarez , trattati a lungo dalla Juventus. Morata verrà riscattato a giugno? L’ attaccante spagnoloè arrivato a Torino dall’ Atletico Madrid con la formula del prestito biennale (10 milioni a stagione), con il diritto di acquisto fissato a 45. La società bianconera potrebbe decidere di versars subito questa cifra a giugno o magari prolungare di un altro anno il prestito, cosa che permetterebbe agli spagnoli di ottenere altri 10 milioni, mentre la somma finale per il riscatto verrebbe saldata nell’estate del 2022. L’ Atletico Madrid non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la seconda avventura di Alvaropotesse iniziare cosi bene. L’attaccante spagnolo, a suon di goal(6 in otto partite tra Campionato e Champions), sta facendo ricredere gli scettici che lo consideravano una terza scelta dopo Dzeko e Suarez , trattati a lungo dallaverrà riscattato a giugno? L’ attaccante spagnoloè arrivato a Torino dall’ Atletico Madrid con la formula del prestito biennale (10 milioni a stagione), con il diritto di acquisto fissato a 45. La società bianconera potrebbe decidere di versars subito questa cifra a giugno o magari prolungare di un altro anno il prestito, cosa che permetterebbe agli spagnoli di ottenere altri 10 milioni, mentre la somma finale per ilverrebbe saldata nell’estate del 2022. L’ Atletico Madrid non ...

juventusfc : Anche @arthurhromelo in gol con la sua Nazionale! ?? Qui ?? - periodicodaily : Morata, la Juventus valuta il riscatto immediato? - JuventusUn : 'Complimenti #Juve, hai fatto un super colpo!' clamoroso #Bergomi, sentite cos'ha detto! LE PAROLE?… - marioalbanese1 : @AvvBiancoNero @SkySport Per 10 milioni annui di prestito si può anche attendere la fine del 2 anno per vedere come… - francescoceccot : RT @forumJuventus: #JuveCagliari, domani ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in attacco, Kulusevski sulla trequar… -