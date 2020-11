Monopoly edizione Bergamo È subito mania, gioco sold out (Di venerdì 20 novembre 2020) Primo giorno di vendita per il gioco, nel pomeriggio di venerdì 20 novembre decine di persone in coda per acquistarlo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 novembre 2020) Primo giorno di vendita per il, nel pomeriggio di venerdì 20 novembre decine di persone in coda per acquistarlo.

SkyTG24 : Covid, da oggi in vendita “Monopoly Edizione Bergamo” - tpi : A Bergamo esce il #Monopoly dedicato alla rinascita post Covid della città e si crea un assembramento per acquistar… - divorex82 : RT @tordi_luciano: Ora I Napoletani per par condicio si aspetterebbero da parte di Scanzi (e quell'altro) lo stesso sdegno dimostrato per l… - Moneta_Sovrana_ : RT @tordi_luciano: Ora I Napoletani per par condicio si aspetterebbero da parte di Scanzi (e quell'altro) lo stesso sdegno dimostrato per l… - lvoir : RT @tordi_luciano: Ora I Napoletani per par condicio si aspetterebbero da parte di Scanzi (e quell'altro) lo stesso sdegno dimostrato per l… -