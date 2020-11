Monitoraggio Covid | tra poco la conferenza stampa del Ministero della Salute e dell' Iss

(Di venerdì 20 novembre 2020) Attesa per l'analisi delsettimanale da parte'Istituto Superiore di Sanità e del dicastero di Speranza per capire lo statopandemia diin Italia. Attenzione particolare agli indici Rte regioni e nazionale

Covid, in un'Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte le Regioni ...L’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,18. Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane; da questa settimana in alcune ...