"Mondo di mezzo", confiscato tesoro di Carminati, Buzzi e altri (Di venerdì 20 novembre 2020) Confisca definitiva di beni per circa 27 milioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a Massimo Carminati, Riccardo Brugia, Roberto Lacopo, Salvatore Buzzi, Agostino Gaglianone, Fabio Gaudenzi, Cristiano Guarnera e Giovanni De Carlo, tutti arrestati a dicembre 2014 nell'ambito dell'operazione "Mondo di mezzo". Tra i beni ci sono 4 società dei settori immobiliare e del commercio di prodotti petroliferi, 13 unità immobiliari e un terreno tra Roma e provincia, 13 automezzi, 69 opere d'arte di artisti della Pop Art, Futurismo e Surrealismo e numerosi rapporti finanziari.L'operazione della Guardia di finanza di Roma è l'epilogo delle indagini patrimoniali svolte nei confronti degli indagati e dei loro "prestanome". Accertata la sussistenza dei requisiti di "pericolosità sociale" e della rilevante sproporzione tra redditi dichiarati e patrimoni ...

