Mondo di Mezzo, confiscati beni a Carminati e Buzzi (Di venerdì 20 novembre 2020) . Tra i sequestri 13 unità immobiliari, un terreno, 69 opere d'arte e 13 automezzi. ROMA – . L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno messo il sigillo a 13 unità immobiliari, un terreno a Roma in provincia, 13 automezzi e 69 opere d'arte. Un blitz con sigilli da 27 milioni di euro. La Guardia di Finanza: "La confisca rappresenta l'epilogo delle indagini patrimoniali" Il blitz è stato accompagnato da un comunicato della Guardia di Finanza, riportato dall'Ansa: "La confisca rappresenta l'epilogo delle indagini patrimoniali svolte nei confronti e dei loro prestanome . E' stato costruito il curriculum criminale dei proposti, accettando la sussistenza dei requisiti di pericolosità sociale e della rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e i patrimoni accumulati nel tempo, necessari affinché il Tribunale capitolino emettesse vari decreti ...

