Monaco-PSG, Tuchel può sorridere: ritornano Neymar e Mbappé (Di venerdì 20 novembre 2020) Welcome back, Neymar e Mbappé. Thomas Tuchel può sorridere in vista della sfida di stasera in casa dell’AS Monaco. In occasione della trasferta nel Principato di Monaco il tecnico del Paris Saint-Germain potrà contare nuovamente sulle stelle Neymar Jr e Kylian Mbappé, assenti da fine ottobre. Recuperato anche il centrocampista ex Roma Leandro Paredes mentre sono ancora out Verratti, Bernat, Icardi, Gueye, Herrera e Draxler. ??? Le groupe pour le déplacement à Monaco#ASMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG inside) November 20, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Welcome back,. Thomaspuòin vista della sfida di stasera in casa dell’AS. In occasione della trasferta nel Principato diil tecnico del Paris Saint-Germain potrà contare nuovamente sulle stelleJr e Kylian, assenti da fine ottobre. Recuperato anche il centrocampista ex Roma Leandro Paredes mentre sono ancora out Verratti, Bernat, Icardi, Gueye, Herrera e Draxler. ??? Le groupe pour le déplacement à#ASMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG inside) November 20, 2020 SportFace.

BettiltI : Link per la registrazione: - WeTipFootball : ?? Pre-game ???? Monaco - PSG ?? PSG -0.75 Asian Handicap @ 1.85 (7 units / 3.5%) #inplay #bettingtips #footballtips #bettingtipster - shaamino : RT @Aliotop_off: Le (vrai) football est de retour ?? ?? Vendredi : ???? Monaco vs PSG Samedi : ?????????????? Newcastle vs Chelsea ?????????????? Tot… - FANTASYTEAM4 : Finisce la pausa nazionali! Dopo la lunga pausa delle nazionali, oggi riprendono i campionati. La prima partita si… - Aliotop_off : RT @Aliotop_off: Le (vrai) football est de retour ?? ?? Vendredi : ???? Monaco vs PSG Samedi : ?????????????? Newcastle vs Chelsea ?????????????? Tot… -