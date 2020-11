Mobilità sostenibile, Francavilla Fontana è al secondo posto in Italia (Di venerdì 20 novembre 2020) È un risultato senza precedenti quello ottenuto dalla Città che si è classificata al secondo posto agli Urban Award 2020, la competizione a livello nazionale sulle misure più efficaci e innovative in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) È un risultato senza precedenti quello ottenuto dalla Città che si è classificata alagli Urban Award 2020, la competizione a livello nazionale sulle misure più efficaci e innovative in ...

FIRST_ARTER : #Ricerca e #innovazione: i prossimi #eventi in calendario ??News su FIRST: - ComuniVirtuosi : ????????????La mobilità sostenibile non è (solo) una pista ciclabile in più. Riguarda il modo in cui progettiamo le no… - LaGazzettaWeb : Mobilità sostenibile, Francavilla Fontana (Br) è al secondo posto in Italia - ViolaVenere74 : RT @eitaliche: Parma ha vinto l’Urban Award, il premio più prestigioso per la mobilità sostenibile giunto alla quarta edizione ??https://t.c… - ascuoladioc : RT @OpenCoesione: In occasione della XXXVI Assemblea @comuni_anci e 4? edizione del premio #UrbanAward, #OpenCoesione dedica una DataCard a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità sostenibile Big Geo, dal Piemonte a Manhattan: la nuova sede di Business Intelligence Group Fortune Italia