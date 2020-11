Mobile Experience | sfida aperta fra le telco italiane

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sale WindTre nella velocità di rete, Vodafone si aggiudica il premio Games. Tim in pole nei risultati regionali. ROMA (ITALPRESS) – Windtre, società guidata di Jeffrey Hedberg, conferma la vetta per velocità e anche nella categoria Video. Vodafone si aggiudica il premio Games. Tim in pole nei risultati regionali. “Negli ultimi sei mesi abbiamo visto WindTre consolidare la sua posizione nella nostra classifica nazionale con forti miglioramenti in entrambe le nostre metriche di velocità, oltre a un nuovo vantaggio nella Video, dopo aver vinto il premio con Tim sei mesi fa”: è quanto segnalano gli analisti di Opensignal nel report “ItalyNetwork”, che fa il punto sulle novità nei 90 giorni da inizio luglio misurando l’esperienza dell’utente dei quattro ...