Milik ha deciso | vuole andare via a Gennaio ADL vuole 18 milioni

(Di venerdì 20 novembre 2020)via a, la richiesta di ADL Arekhavia a. L’attacante polacco, secondo quanto riferisce Sky Sport, non … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA CLAMOROSA VUOLE ANDARE VIA SUBITO, COMUNICATA LA SUA DECISIONE. LA RICHIESTA DI ADL PER CEDERLO,… - infoitsport : Milik-Napoli, CorSport: Arek deciso a lasciare tra due mesi senza attendere lo svincolo contrattuale. Cinque club s… - Paroladeltifoso : Milik ha deciso: lascerà Napoli a Gennaio - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Milik-Napoli, CorSport: Arek deciso a lasciare tra due mesi senza attendere lo svincolo contrattuale. Cinque club s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik deciso

AreaNapoli.it

L'Inter irrompe su Milik, in uscita dal Napoli già il prossimo gennaio a un prezzo molto invitante: le cifre del possibile affare.Sky – Arkadiusz Milik ha deciso: vuole andare via a gennaio. I suoi agente hanno già comunicato la decisione al Napoli. Il Napoli ha palesato agli agenti del calciatore la propria posizione: non si ac ...