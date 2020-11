Miley Cyrus incontra Dua Lipa per un duetto inedito esageratamente “girl power” (Di venerdì 20 novembre 2020) Due superstar internazionali in uno straordinario duetto inedito: Miley Cyrus collabora per la prima volta con Dua Lipa per il singolo “Prisoner”, da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile in digitale. È online anche il videoclip ufficiale, che anticipa il settimo album in studio di Miley Cyrus, “PLASTIC hearts”, in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records/Sony Music): youtu.be/0ir1qkPXPVM Diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa Miley, il video sfacciato ed esageratamente rock, è una vera affermazione di “girl power”. Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di “Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo ... Leggi su domanipress (Di venerdì 20 novembre 2020) Due superstar internazionali in uno straordinariocollabora per la prima volta con Duaper il singolo “Prisoner”, da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile in digitale. È online anche il videoclip ufficiale, che anticipa il settimo album in studio di, “PLASTIC hearts”, in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records/Sony Music): youtu.be/0ir1qkPXPVM Diretto da Alana Oherlihy e dalla stessa, il video sfacciato edrock, è una vera affermazione di. Il singolo arriva dopo la recente pubblicazione di “Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)” feat. Stevie Nicks, che ha riscosso grande entusiasmo da parte di pubblico e critica, e dopo ...

SparkDise : MILEY CYRUS X DUA CE SOIR BAHAHAHAHAHAHAAHA - xchiarax13l : RT @crvelsvmmers: la tensione sessuale tra miley cyrus e dua lipa nel video di #Prisoner - mashkyufriends : RT @WillHerondaleJC: sotto mille milioni di treni per Miley Cyrus e Dua Lipa, la canzone è pazzesca e loro sono bellissime, spero che con q… - fishnethaz : Miley Cyrus e Dua Lipa sono la coppia di cui non sapevamo di avere bisogno ma della quale non possiamo fare più a m… - RobyyGiudici : Radio Deejay -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus Miley Cyrus: dal nuovo album alla raccolta fondi per i diritti LGBTQ Vanity Fair.it Miley Cyrus incontra Dua Lipa per un duetto inedito esageratamente “girl power”

Due superstar internazionali in uno straordinario duetto inedito: Miley Cyrus collabora per la prima volta con Dua Lipa per il singolo "Prisoner", da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile i ...

Miley Cyrus e Dua Lipa duettano in “Prisoner”: il video del singolo

E’ uscito il video di Prisoner, il nuovo singolo di Miley Cyrus che vede la cantante in coppia con un’altra stella del pop: Dua Lipa. Il brano anticipa Plastic Hearts, il nuovo album della Cyrus in us ...

Due superstar internazionali in uno straordinario duetto inedito: Miley Cyrus collabora per la prima volta con Dua Lipa per il singolo "Prisoner", da oggi, venerdì 20 novembre, disponibile i ...E’ uscito il video di Prisoner, il nuovo singolo di Miley Cyrus che vede la cantante in coppia con un’altra stella del pop: Dua Lipa. Il brano anticipa Plastic Hearts, il nuovo album della Cyrus in us ...