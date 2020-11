SparkDise : MILEY CYRUS X DUA CE SOIR BAHAHAHAHAHAHAAHA - xronnievee : RT @insilencexx: buongiorno solo a Miley Cyrus e Dua Lipa che mi hanno fatto provare cose alle nove e mezza di mattina - Cali_Gr : Io che vado a vedere il video Io che torno “Prisoner” di Dua Lipa e Miley Cyrus - stVrsareblind_ : RT @insilencexx: buongiorno solo a Miley Cyrus e Dua Lipa che mi hanno fatto provare cose alle nove e mezza di mattina - IOdonna : Miley Cyrus e Dua Lipa, novelle Thelma & Louise omosex nel video “Prisoner” -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus

Vanity Fair.it

New Music Friday Vol. 47-2020 : ecco le nostre pagelle e i commenti dei primi ascolti. Settimana con tanti super big che scendono in campo in coppia. Da Justin Bieber con Shawn Mendes a Miley Cyrus co ...Miley Cyrus e Dua Lipa mettono online il video clip del brano "Prisoner". Sequenze sincopate, corpi in bella mostra e tanta buona musica ...