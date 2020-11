Miley Cirus e Dua Lipa insieme per ' Prisoner' | che video bollente!

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il successo di 'Midnight Sky',ha sfornato un'altra hit. Per '', secondo estratto da 'Plastic Heart' (in uscita il 27 novembre) ha voluto al suo fianco un'ospite d'eccezione: ...

Olty86 : Sono piuttosto turbato da #prisoner di miley cirus e dua Lipa! Sembra che si siano divertite solo loro a fare sta r… - HenryDav19 : RT @ortegabrothers: @FBoccanera @APIntegra David Bowie > Bosé > Emmanuel Madonna > Lady Gaga > Miley Cirus - APIntegra : RT @ortegabrothers: @FBoccanera @APIntegra David Bowie > Bosé > Emmanuel Madonna > Lady Gaga > Miley Cirus - ortegabrothers : @FBoccanera @APIntegra David Bowie > Bosé > Emmanuel Madonna > Lady Gaga > Miley Cirus - paradisindisway : @SettCandy Adele x Miley cirus -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cirus

Il Fatto Quotidiano

Dopo il successo di “Midnight Sky”, Miley Cyrus ha sfornato un'altra hit. Per "Prisoner", secondo estratto da "Plastic Heart" (in uscita il 27 novembre) ha voluto al suo fianco un'ospite d'eccezione: ...E’ uscito il video di Prisoner, il nuovo singolo di Miley Cyrus che vede la cantante in coppia con un’altra stella del pop: Dua Lipa. Il brano anticipa Plastic Hearts, il nuovo album della Cyrus in ...