Milano smoking free: addio alla sigaretta all’aperto (Di venerdì 20 novembre 2020) 10 consigli per smettere di fumare sfoglia la gallery Quella sigaretta fumata alla fermata del bus o nel parco, si dovrà dimenticare. Sono tempi duri per i tabagisti, se già non bastasse il Covid. Per loro che in quel gesto trovavano una sorta di momento di relax, una pessima notizia (ottima per la loro salute): la sigaretta si potrà fumare soltanto se isolati. Almeno a Milano. Milano dice addio al fumo Il capoluogo lombardo ha messo la bando il fumo all’aperto. Vietato fumare nei parchi, nel raggio di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) 10 consigli per smettere di fumare sfoglia la gallery Quellafumatafermata del bus o nel parco, si dovrà dimenticare. Sono tempi duri per i tabagisti, se già non bastasse il Covid. Per loro che in quel gesto trovavano una sorta di momento di relax, una pessima notizia (ottima per la loro salute): lasi potrà fumare soltanto se isolati. Almeno adiceal fumo Il capoluogo lombardo ha messo la bando il fumo. Vietato fumare nei parchi, nel raggio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano smoking Milano, da gennaio vietato fumare nei parchi, alle fermate dei mezzi pubblici e allo stadio Corriere della Sera Milano, non si fuma: quei 10 metri impossibili e immaginari

Milano, non si fuma. Punto. Dal primo gennaio dell’anno 2021, al volgere via dell’anno di disgrazia 2020, a Milano vietato fumare di fatto in strada e all’aperto. No alla sigaretta o a quel che sia al ...

