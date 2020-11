(Di venerdì 20 novembre 2020) Il Consiglio comunale diha approvato, con 25 voti favorevoli, otto contrari, quattro astenuti e due consiglieri che non hanno partecipato al voto, il Regolamento per la qualità dell'aria che, ...

leggoit : #Milano, rivoluzione anti fumo: da gennaio vietata la sigaretta all'aperto - PaoloDelFattore : RT @fiorianna1: @GagliardoneS Proprio quello. Lo stesso che a Milano durante la rivoluzione studentesca portava il casco e nascondeva so… - fiorianna1 : @GagliardoneS Proprio quello. Lo stesso che a Milano durante la rivoluzione studentesca portava il casco e nasco… - micittastato : La RIVOLUZIONE di San Siro: sarà la nuova CITYLIFE? 2 miliardi di investimento per far rinascere un intero quartie… - FiorellaMannoia : @Gennaro91296167 @BeppeGiulietti @reportrai3 @Artventuno @FnsiSocial @ElisaMarincol @vditrapani @rai3… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano rivoluzione

Leggo.it

Che cosa fu il terrorismo italiano? Che cosa accadde davvero nell’Italia negli «anni di piombo»? Sono queste le domande che pone libro di Mario Calabresi sull’assassinio di Carlo Saronio Quello che no ...Milano - Sabato 21 novembre è la giornata dedicata agli alberi non solo perché in Italia è la Giornata Nazionale degli Alberi, ma anche perché è il giorno che segna l’avvio della nuova stagione agrono ...