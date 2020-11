Milano, i medici dell’Asst Ss Carlo e Paolo: “Rischiamo di dover scegliere chi salvare”. Il Pd: “Regione faccia chiarezza” (Di venerdì 20 novembre 2020) Cosa sta succedendo negli ospedali milanesi, messi a dura prova dalla seconda ondata di Covid-19? “A Milano i medici d’urgenza e i rianimatori degli ospedali San Carlo e San Paolo temono di dover presto decidere chi curare e chiedono rinforzi. La direzione smentisce. Chi ha ragione?”, si domanda Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e vicepresidente del Consiglio lombardo. Chiederselo è d’obbligo, dopo le polemiche riguardanti l’ASST Santi Carlo e Paolo, recentemente nata dalla fusione dei due ospedali, situati rispettivamente sul territorio del Municipio 7 e del Municipio 6 di Milano. Un passaggio, peraltro, che ha suscitato numerose discussioni anche nell’area metropolitana, in quanto il bacino di utenza dei due ospedali va ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) Cosa sta succedendo negli ospedali milanesi, messi a dura prova dalla seconda ondata di Covid-19? “Ad’urgenza e i rianimatori degli ospedali Sane Santemono dipresto decidere chi curare e chiedono rinforzi. La direzione smentisce. Chi ha ragione?”, si domandaBorghetti, consigliere regionale del Pd e vicepresidente del Consiglio lombardo. Chiederselo è d’obbligo, dopo le polemiche riguardanti l’ASST Santi, recentemente nata dalla fusione dei due ospedali, situati rispettivamente sul territorio del Municipio 7 e del Municipio 6 di. Un passaggio, peraltro, che ha suscitato numerose discussioni anche nell’area metropolitana, in quanto il bacino di utenza dei due ospedali va ...

fanpage : La comunicazione di Ats Milano ai medici: “I vaccini sono esauriti, non sappiamo quando arriveranno” - matteosalvinimi : Ospedale in Fiera a Milano, qui già in cura 50 pazienti. Alla faccia di mesi di fango e di insulti vergognosi. Graz… - matteosalvinimi : In collegamento con Roma e Milano. Imprenditori, medici, Partite Iva e liberi professionisti, donne e uomini del vo… - tavano_anna : Milano, il grido dei medici del San Paolo e del San Carlo costretti a decidere chi salvare: “Le carenze erano ben n… - silvial40478154 : @doctor_milano Mia madre aveva un linfoma non hodkin e diceva che stava bene e i medici di erano sbagliati... ma l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano medici Milano, il grido dei medici del San Paolo e del San Carlo costretti a decidere chi salvare: “Le carenze… Il Fatto Quotidiano Ha ucciso una escort. «Quando io l’ho vista non era come sul web»

È stata l’autopsia, eseguita dai medici legali Alberto Blandino e Lidia Maggioni ... Quasi a temere un suo ritorno a Milano dopo il ritrovamento del corpo. Il suo Dna è stato trovato sotto l’unghia ...

L'esercito in prima linea contro il Covid-19

Stiamo imparando a vederle sempre più vicine ai camici di infermieri e medici, negli ospedali da campo, nei 'drive through' per i tamponi, come quello allestito al parcheggio del parco di Trenno a ...

È stata l’autopsia, eseguita dai medici legali Alberto Blandino e Lidia Maggioni ... Quasi a temere un suo ritorno a Milano dopo il ritrovamento del corpo. Il suo Dna è stato trovato sotto l’unghia ...Stiamo imparando a vederle sempre più vicine ai camici di infermieri e medici, negli ospedali da campo, nei 'drive through' per i tamponi, come quello allestito al parcheggio del parco di Trenno a ...