Milano: da gennaio vietato fumare all’aperto, la città diventa smoke free (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un nuovo regolamento per la salvaguardia ambientale, da gennaio vietato fumare all’aperto Svolta green per la città di Milano, il Consiglio comunale ha approvato, con 25 voti favorevoli, otto contrari e quattro astenuti il Regolamento per la qualità dell’aria. La risoluzione firmata dal sindaco Sala prevede a partire dal primo gennaio 2021 il divieto di fumare all’aperto tranne che nei luoghi isolati. “Si tratta – precisa il Comune di Milano in una nota – di provvedimenti che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni e tutelano la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Consiglio comunale diha approvato un nuovo regolamento per la salvaguardia ambientale, daSvolta green per ladi, il Consiglio comunale ha approvato, con 25 voti favorevoli, otto contrari e quattro astenuti il Regolamento per la qualità dell’aria. La risoluzione firmata dal sindaco Sala prevede a partire dal primo2021 il divieto ditranne che nei luoghi isolati. “Si tratta – precisa il Comune diin una nota – di provvedimenti che hanno un duplice obiettivo: aiutano a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni e tutelano la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi ...

