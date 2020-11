Milano | carabinieri arrestano a Corbetta latitante macedone

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020), 20 nov. (Adnkronos) - Ricercato per furto, rapina e violenza privata, un pericolosodi 55 anni è stato arrestato daidiquesta mattina a, in provincia di. Il pregiudicato, Stoic Boshko, è stato notato in piazza del Popolo, come "individuo sospetto". Fermato a bordo di auto risultata poi intestata a un prestanome, è stato portato al Comando per accertamenti e una volta fotosegnalato sono emersi cinque alias. Per uno di questi era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel luglio 2020 dall'Autorità giudiziaria svizzera. L'auto è stata sequestrata e lui è stato portato in carcere a San Vittore.