Milan, Leao: «Cerco di mettere il mio talento a disposizione della squadra» (Di venerdì 20 novembre 2020) Rafael Leao ha dichiarato di sentire la fiducia sia del mister che dei compagni di squadra Rafael Leao, intervenuto all'evento di Ac Milan e Roc Nation pensato per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo, ha parlato proprio delle sue capacità. Ecco le parole di Leao: «Il mio talento? Ho la fiducia del mister e dei miei compagni. Questa cosa è importante. Poi in ogni caso, Cerco di mettere il mio talento a disposizione della squadra».

