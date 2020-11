Milan, Ibrahimovic: “Mihajlovic ha fatto di tutto per portarmi al Bologna” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Quando ho saputo della malattia non sapevo quale fosse il momento giusto per chiamarlo. Volevo dargli tutta la mia forza ma non ci sono riuscito. Non riuscivo a dire parole giuste, Mihajlovic è stato più forte di me. Gli ho detto che avrei fatto tutto per lui, anche giocare gratis. Ha fatto di tutto per portarmi al Bologna, ma il mio pensiero era se smettere o no”. Così l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic intervenuto alla presentazione di “La partita della vita”, la biografia di Sinisa Mihajlovic. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Quando ho saputo della malattia non sapevo quale fosse il momento giusto per chiamarlo. Volevo dargli tutta la mia forza ma non ci sono riuscito. Non riuscivo a dire parole giuste, Mihajlovic è stato più forte di me. Gli ho detto che avreiper lui, anche giocare gratis. Hadiperal Bologna, ma il mio pensiero era se smettere o no”. Così l’attaccante delZlatanintervenuto alla presentazione di “La partita della vita”, la biografia di Sinisa Mihajlovic. SportFace.

SkySport : Ibrahimovic, Natale in anticipo: regala ai compagni del Milan una PlayStation 5 - AntoVitiello : Partitella contro la Primavera oggi a Milanello, terminata 6-0 per la prima squadra schierata. I sei gol sono stat… - PianetaMilan : Libro #Mihajlovic: tutte le dichiarazioni di #Ibrahimovic, #Totti, #Mancini e il tecnico serbo - sportface2016 : #Milan, #Ibrahimovic: '#Mihajlovic? Quando ho saputo della malattia gli ho detto che avrei fatto tutto per lui, anc… - sportli26181512 : On this day - 20/11/2010, Milan-Fiorentina 1-0: Ibra in rovesciata regala la vittoria ai rossoneri: Il 20 novembre… -