Milan | Gazidis non ha dubbi | “Siamo il club con maggiore potenzialità di crescita in Italia”

"Quello che stiamo facendo al Milan è chiaro e molto difficile. Dobbiamo ridurre la nostra spesa salariale e allo stesso tempo migliorare le prestazioni sportive e non è semplice". Sono le parole dell'amministratore delegato della società rossonera Ivan Gazidis che, durante un'intervista rilasciata a ESPN, si sofferma sui progetti pensati per il Milan ribadendo l'obiettivo di voler riportare il club ai fasti di un tempo. "C'è un potenziale enorme non del tutto sfruttato. Se prendiamo un percorso giusto, il calcio italiano può tornare al vertice del calcio mondiale. Penso che la Serie A abbia il maggior potenziale in termini di crescita tra i top 5 campionati europei e penso che il Milan abbia il più grande potenziale come singolo club".

