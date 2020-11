Milan-Donnarumma, prevista per la prossima settimana la prima offerta di rinnovo (Di venerdì 20 novembre 2020) prevista per la prossima settimana la prima offerta di rinnovo del Milan a Donnarumma. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’idea del club rossonero è quella di un prolungamento di contratto di circa 3/4 anni all’ingaggio attuale, ovvero 6 milioni a stagione. Non è detto che Raiola accetterà, anzi quasi sicuramente questo non accadrà. Ma, visto che il contratto dell’estremo difensore rossonero è in scadenza nel 2021, la dirigenza sembra voler accelerare al più presto l’inizio delle trattative. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020)per laladidel. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’idea del club rossonero è quella di un prolungamento di contratto di circa 3/4 anni all’ingaggio attuale, ovvero 6 milioni a stagione. Non è detto che Raiola accetterà, anzi quasi sicuramente questo non accadrà. Ma, visto che il contratto dell’estremo difensore rossonero è in scadenza nel 2021, la dirigenza sembra voler accelerare al più presto l’inizio delle trattative. SportFace.

