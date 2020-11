Mihajlovic presenta l’autobiografia | “Non pensavo di scrivere un libro a 51 anni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sinisaal pubblico la sua autobiografia “La partita della vita”, scritta con l’ausilio del giornalista Andrea De Caro, annunciandola in diretta sulla Gazzetta dello Sport. Il tecnico del Bologna esordisce con: “Il trapianto mi ha salvato la vita, sono nato una seconda volta” e poi ha proseguito dichiarando: “Dopo la leucemia e l’affetto della gente che mi è arrivato, con il messaggio di speranza che è partito verso tutti coloro che hanno vissuto la mia stessa situazione, ho deciso di anticipare i tempi. Come ho scritto nelsono nato due volte: la prima in Serbia e la seconda quando ho affrontato il trapianto di midollo osseo. Così oggi sono qui come se avessi un anno di vita e sono pronto a raccontare tutto quello che ho affrontato negli. Parole di speranza in uomo che è pronto a ...