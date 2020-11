Mihajlovic | «Ho anticipato l’autobiografia per via della malattia»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sinisapresenta la sua autobiografia scritta dopo il superamento. Le parole del tecnico del Bologna Sinisa, in diretta su Gazzetta.it, presenta la sua autobiografia “Le partitevita”. «Non pensavo di dover scrivere una biografia, ma visto tutto quello che è successo, tra lae l’affettogente, ho deciso di farlo e anticipare un po’ i tempi. Adesso posso dire di aver compiuto un anno, quindi magari tra 50 anni ne scriverò un altro. Dal mio letto d’ospedale poi si propaga a tutta la mia vita. Abbiamo voluto scrivere dopo aver superato la, perchè non sapevamo come sarebbe finita. Come dice Trap: “Non dire gatto se non lo hai nel sacco”». Leggi su Calcionews24.com