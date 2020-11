Michelle Hunziker | «Dopo la separazione dei miei ho fatto tante cose stupide | facevo soffrire mia madre»

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sono stata un’adolescente irrequieta: esageravo con l’alcol,l’autostop, spesso mettendo a rischio la mia vita. Per anni sono stata arrabbiata con il mondo». È questa la sorprendente dichiarazione di, che vediamo in TV nella nuova edizione di All Together Now, che conduce insieme ai giudici J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone. E certo, a vederla così “inquadrata”, come del resto siamo ormai abituai a conoscerla, mai sopra le righe, sempre sorridente, accomodante, pare difficile che, poco più di venti anni fa, lei sia stata una ragazza problematica. «Eppure è così: ho avuto una adolescenza tosta», ha ammesso a cuore aperto«sono I stata una figlia terribilela Ideigenitori». Una ...

GHERARDIMAURO1 : - zazoomblog : Ilary Blasi lo sgarbo incredibile all’amica Michelle Hunziker. Fan allibiti: «Hanno litigato?» - #Ilary #Blasi… - StaculG : @MediasetPlay @m_hunziker @_AnnaTatangelo_ @jaxofficial @RengaOfficial @Rita_Pavone_ Bellissima serata , finalmente… - zazoomblog : “Non posso è vietato…”. Michelle Hunziker con tutto lo studio commosso cala il gelo - #posso #vietato…”. #Michelle… - Porcu93580542 : @MediasetPlay @m_hunziker @jaxofficial Bella, brava e simpatica, un mix stupendo, grande Michelle Hunziker sei una bomba?? -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Sono stata un’adolescente irrequieta: esageravo con l’alcol, facevo l’autostop, spesso mettendo a rischio la mia vita. Per anni sono stata arrabbiata con il mondo». È questa la sorprendente dichiarazi ...Rita Pavone e Anna Tatangelo valutano in maniera differente l'esibizione di una coppia a All Together Now: Rita tira in ballo Gigi D'Alessio e l'ex compagna del cantante le risponde per le rime. Primo ...