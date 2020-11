Michael J. Fox: l’addio dell’attore di Ritorno al Futuro (Di venerdì 20 novembre 2020) Michael J. Fox. Il Marty McFly della saga di Ritorno al Futuro annuncia il suo ritiro definitivo dalle scene tramite un libro, raccolta delle sue memorie Lo ricordiamo tutti per il suo ruolo più iconico di Marty McFly in Ritorno al Futuro. Un adolescente degli anni ’80 che, a bordo di una Delorean inventata da L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020)J. Fox. Il Marty McFly della saga dialannuncia il suo ritiro definitivo dalle scene tramite un libro, raccolta delle sue memorie Lo ricordiamo tutti per il suo ruolo più iconico di Marty McFly inal. Un adolescente degli anni ’80 che, a bordo di una Delorean inventata da L'articolo proviene da YesLife.it.

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta #ANSA - Agenzia_Ansa : Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta #ANSA - MioTaxiOra : Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta - solospettacolo : Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta L'annuncio in un memoir, 'se f… -