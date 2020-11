Michael J. Fox e l'imbarazzante première di 'Ritorno al futuro' con Lady D: 'Un incubo' (Di venerdì 20 novembre 2020) In un'intervista allo show televisivo di Jimmy Fallon. Michael J. Fox ha ricordato l'incontro con Lady Diana in occasione della première mondiale a Londra di 'Ritorno al futuro' . La principessa era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) In un'intervista allo show televisivo di Jimmy Fallon.J. Fox ha ricordato l'incontro conDiana in occasione dellamondiale a Londra di 'al' . La principessa era ...

GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Michael J. Fox, il dramma raccontato nel suo libro: «Tutto cambia, non c'è più tempo» - Jonas62712964 : RT @ilmessaggeroit: Michael J. Fox, il dramma raccontato nel suo libro: «Tutto cambia, non c'è più tempo» - ilmessaggeroit : Michael J. Fox, il dramma raccontato nel suo libro: «Tutto cambia, non c'è più tempo» - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Michael J. Fox va in pensione per la seconda volta #ANSA -