Micah Johnson | da giocatore di baseball ad artista

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 20 novembre 2020) Un grande esempio di resilienza e di volontà di rimettersi in gioco. Ildiprofessionista della MLBha deciso di dare una svolta alla sua vita diventando dedicandosi all’arte. “Quando sono andato in pensione, era come se non avessi altra scelta. Non ho mai fatto un curriculum in vita mia. Ero