Meteo, weekend da dimenticare. Italia polare, tra nubifragi, nevicate e gelate (Di venerdì 20 novembre 2020) Meteo, è arrivata un’ondata di freddo di origine polare che ha travolto tutta l’Italia, la bella stagione è ormai solo un ricordo. Il repentino calo delle temperature accompagna l’Italia attraverso le prime gelate in pianura, e per alcune regioni anche nubifragi importanti, vento e nevicate importanti che potrebbero spingersi fin sotto gli 800 metri di quota. È prevista la comparsa di neve in città come Potenza, Isernia e Campobasso, anche sotto forma di bufera. Fonte: ilMeteo.it. La giornata di sabato porterà un Meteo ancora piuttosto severo al Sud e su parte delle regioni centrali. Già nel corso della mattinata, infatti, intense precipitazioni sotto forma di rovescio colpiranno l’Abruzzo e il Molise, le aree meridionali del Lazio, i ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020), è arrivata un’ondata di freddo di origineche ha travolto tutta l’, la bella stagione è ormai solo un ricordo. Il repentino calo delle temperature accompagna l’attraverso le primein pianura, e per alcune regioni ancheimportanti, vento eimportanti che potrebbero spingersi fin sotto gli 800 metri di quota. È prevista la comparsa di neve in città come Potenza, Isernia e Campobasso, anche sotto forma di bufera. Fonte: il.it. La giornata di sabato porterà unancora piuttosto severo al Sud e su parte delle regioni centrali. Già nel corso della mattinata, infatti, intense precipitazioni sotto forma di rovescio colpiranno l’Abruzzo e il Molise, le aree meridionali del Lazio, i ...

TgrRaiPuglia : #Puglia Il Meteo. In arrivo aria fredda nel weekend #ioseguoTgr - Adnkronos : #Meteo: #WEEKEND d'#INVERNO! Sabato e Domenica tra NUBIFRAGI, NEVICATE, #TEMPERATURE in calo e GELATE in PIANURA… - CentroMeteoITA : #METEO #GENOVA - In arrivo un weekend con tanto sole sulla Liguria. Ecco le nostre #PrevisioniMeteo #20novembre - tusciatimes : Le previsioni meteo per il weekend - - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO: WEEKEND soleggiato ma freddo con le correnti settentrionali, i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend Meteo: WEEKEND d'INVERNO! Sabato e Domenica tra NUBIFRAGI, NEVICATE, TEMPERATURE in calo e GELATE in PIANURA iLMeteo.it METEO GENOVA – WEEKEND pienamente soleggiato in Liguria, ecco le previsioni

Perturbazione in atto sull’Italia, la situazione barica. Salve amici della Liguria e a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Sul nostro territorio il tempo risulta generalm ...

Femi, tempo di bilancio Cozzi, miglior realizzatore

La società rossoblù analizza i dati dopo i primi due match di campionato. La Rugby Rovigo, per ora, è in testa alla classifica con le due vittorie ...

Perturbazione in atto sull’Italia, la situazione barica. Salve amici della Liguria e a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Sul nostro territorio il tempo risulta generalm ...La società rossoblù analizza i dati dopo i primi due match di campionato. La Rugby Rovigo, per ora, è in testa alla classifica con le due vittorie ...