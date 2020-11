METEO: Tempesta di Ghiaccio violentissima a Vladivostok. Foto e video (Di venerdì 20 novembre 2020) Un’eccezionale Tempesta di Ghiaccio si è abbattuta a Vladivostok, nella remota regione dell’oriente russo situata sul Pacifico, nella baia di Zolotoj Rog, vicino al confine con la Cina e con la Corea del Nord. Vladivostok è conosciuta per essere il capolinea della ferrovia transiberiana, che la collega a Mosca. Le auto ricoperte dalla pioggia congelataQuel che è accaduto nelle ultime 48 ore è davvero senza precedenti nella storia recente. In questa zona il gelo è stato protagonista, con temperature scese fino a 20 gradi sottozero, ma un violento riscaldamento in quota ha creato uno scenario per il quale l’aria calda si è sovrapposta all’aria fredda al suolo. Il rialzo termico è stato così feroce in quota che ha determinato la caduta di precipitazione sotto forma di pioggia. Queste goccioline d’acqua hanno trovato uno ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Un’eccezionaledisi è abbattuta a, nella remota regione dell’oriente russo situata sul Pacifico, nella baia di Zolotoj Rog, vicino al confine con la Cina e con la Corea del Nord.è conosciuta per essere il capolinea della ferrovia transiberiana, che la collega a Mosca. Le auto ricoperte dalla pioggia congelataQuel che è accaduto nelle ultime 48 ore è davvero senza precedenti nella storia recente. In questa zona il gelo è stato protagonista, con temperature scese fino a 20 gradi sottozero, ma un violento riscaldamento in quota ha creato uno scenario per il quale l’aria calda si è sovrapposta all’aria fredda al suolo. Il rialzo termico è stato così feroce in quota che ha determinato la caduta di precipitazione sotto forma di pioggia. Queste goccioline d’acqua hanno trovato uno ...

Un'eccezionale tempesta di ghiaccio si è abbattuta a Vladivostok, nella remota regione dell'oriente russo situata sul Pacifico, nella baia di ...

METEO: Tempesta di Ghiaccio violentissima a Vladivostok. Foto e video

