Meteo | le previsioni di sabato 21 e domenica 22 novembre

(Di venerdì 20 novembre 2020) E' iniziata l'irruzione invernale sull'Italia che scatenerà una fase di maltempo che si concentrerà con tutta la sua forza al Centro-Sud. I venti gelidi di Bora e Grecale soffieranno per tutto il weekend e faranno abbassare di parecchi gradi le temperature. Sono attese le prime gelate notturne su molte città della Pianura Padana, come ad esempio a Bologna, Padova e Torino. Le piogge saranno accompagnate da venti forti di Bora sul medio e alto Adriatico, di Grecale sul Tirreno e Maestrale sulla Sardegna. Le raffiche potranno raggiungere punte di 100-120 km orari. La neve cadrà abbondante su tutto l'Appennino centro-meridionale anche a quote inferiori ai 1000 metri.Rischio nubifragi al SudNel fine settimana il maltempo insisterà sulla Calabria ionica con nubifragi diffusi e poi si sposterà anche sulla Sicilia. Sul resto d'Italia soffieranno venti freddi che faranno calare sensibilmente ...