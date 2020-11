Meteo domani sabato 21 novembre: il maltempo non da tregua, e nemmeno le nevicate (Di venerdì 20 novembre 2020) Meteo domani sabato 21 novembre: la situazione rimarrà critica sia a Nord che a Sud, ma per diversi motivi, soprattutto per piogge e neve La situazione Meteo che anche nella giornata di domani andrà avanti all’insegna dell’instabilità e delle criticità sin dalle ore del mattino. In verità ci sarà un certo prolungamento degli effetti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 novembre 2020)21: la situazione rimarrà critica sia a Nord che a Sud, ma per diversi motivi, soprattutto per piogge e neve La situazioneche anche nella giornata diandrà avanti all’insegna dell’instabilità e delle criticità sin dalle ore del mattino. In verità ci sarà un certo prolungamento degli effetti L'articolo proviene da Leggilo.org.

DPCgov : ????#allertaROSSA domani, sabato #21novembre, in Calabria ????#allertaARANCIONE in 4 regioni ????#allertaGIALLA in 9 reg… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #18novembre, su Puglia, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. ?? Consulta… - ITHINKlLOVEU : Mi fa ridere il fatto che in Calabria siamo zona rossa e domani c’è anche allerta meteo rossa?? - La_Prealpina : ??? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: soleggiamento diffuso. I venti saranno deboli e soffieranno da ESE con inte… - roma_e_roma : RT @Roma: Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio e sera cielo sereno.Temperature attese: 7°/17°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… -