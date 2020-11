Meteo, assaggio d’inverno in corso: venti tempestosi e freddo (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Meteo delle prossime ore annuncia venti tempestosi e freddo. Una perturbazione atlantica ha fatto irruzione nella notte sull’Italia e ha portato su molte regioni, in particolare al centro-nord, forte maltempo, con piogge abbondanti e venti impetuosi. Dopo un inizio d’autunno molto mite e asciutto c’era da aspettarselo. A seguire il veloce passaggio del fronte perturbato, nelle prossime ore ci sarà un vero e proprio assaggio d’inverno con venti tempestosi e freddo. La situazione Meteo e le previsioni. (segue dopo la foto) venti tempestosi e freddo, ecco dove Dicevamo della perturbazione arrivata nella notte sui cieli italiani si è ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildelle prossime ore annuncia. Una perturbazione atlantica ha fatto irruzione nella notte sull’Italia e ha portato su molte regioni, in particolare al centro-nord, forte maltempo, con piogge abbondanti eimpetuosi. Dopo un inizio d’autunno molto mite e asciutto c’era da aspettarselo. A seguire il veloce pdel fronte perturbato, nelle prossime ore ci sarà un vero e propriocon. La situazionee le previsioni. (segue dopo la foto), ecco dove Dicevamo della perturbazione arrivata nella notte sui cieli italiani si è ...

fordeborah5 : RT @meteoredit: #20novembre Sono in corso piogge soprattutto sulle regioni del Centro. Qui sotto, il radar di #pioggia disponibile su Meteo… - meteoredit : #20novembre Sono in corso piogge soprattutto sulle regioni del Centro. Qui sotto, il radar di #pioggia disponibile… - ilbassanese : METEO WEEKEND: DA UN PRIMO ASSAGGIO INVERNALE AD UNA DOMENICA PRIMAVERILE IN QUOTA - infoitinterno : Meteo Italia nel lungo termine: avremo il primo assaggio d’Inverno - fordeborah5 : RT @meteoredit: Nelle prossime nottate ci saranno anche le prime #gelate in Italia, come si vede nel modello previsionale di temperatura qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo assaggio Meteo: WEEKEND, SFURIATA INVERNALE sull'ITALIA! TEMPERATURE giù di 15°C, GELATE e NEVICATE tra Sabato e Domenica iLMeteo.it Meteo, assaggio d’inverno in corso: venti tempestosi e freddo

Meteo prossime ore: la coda di una veloce perturbazione porta in Italia un vero e proprio assaggio d'inverno con venti tempestosi e freddo.

Assaggio d’inverno nel weekend: dopo la neve arrivano le prime gelate

L'aria fredda che raggiungerà l'Emilia-Romagna portando un rapido peggioramento del tempo: piogge, nevicate, venti di burrasca e mareggiate saranno seguite da gelate estese ...

Meteo prossime ore: la coda di una veloce perturbazione porta in Italia un vero e proprio assaggio d'inverno con venti tempestosi e freddo.L'aria fredda che raggiungerà l'Emilia-Romagna portando un rapido peggioramento del tempo: piogge, nevicate, venti di burrasca e mareggiate saranno seguite da gelate estese ...