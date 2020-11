Mercati europei positivi Milano maglia rosa con le banche

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia con l’attenzione degli investitori che resta concentrata anche sui contagi da Covid-19 mentre scoppia lo scontro tra i Paesi UE dopo il veto posto da Polonia, Ungheria e Slovena sui fondi del Recovery Plan. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, sostenuto dalla buona performance dellesul riaccendersi del risiko bancario. Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.865,9 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 42 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo ...