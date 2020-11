Mentre combatte il Covid viene morso da un cobra: volontario rimane paralizzato e perde la vista (Di venerdì 20 novembre 2020) Padre di famiglia e volontario sanitario nella lotta al Covid, ma anche un uomo profondamente sfortunato. Dopo essere risultato positivo al virus, infatti, è stato anche morso da un cobra reale , il ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Padre di famiglia esanitario nella lotta al, ma anche un uomo profondamente sfortunato. Dopo essere risultato positivo al virus, infatti, è stato ancheda unreale , il ...

EleonoraEvi : Incredibile ma vero in piena emergenza #COVID la #Lega chiede la riapertura della #caccia in Lombardia e Piemonte.… - CarloneDaniela : @Raffael48420289 Che non sono Stati minimamente offesi mentre i giornali hanno voluto (di proposito?) travisare. La… - leggoit : Mentre combatte il #Covid viene morso da un #cobra: volontario rimane paralizzato e perde la vista - Davoudlotfi : RT @GiulioTerzi: #JoshuaWong. Il dissidente di Hong Kong: «Mentre il mondo combatte il virus, noi ci battiamo per la libertà» - EmmaKump : RT @Amos8125: Sala in full mode 'minchiate da rompicazzo condominiale'. Mentre combatte lo smartwork che effettivamente diminuisce i veicol… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre combatte Mentre combatte il Covid viene morso da un cobra: volontario rimane paralizzato e perde la vista Il Mattino Mentre combatte il Covid viene morso da un cobra: volontario rimane paralizzato e perde la vista

Ian infatti si trova ora in terapia intensiva dopo essere stato morso da un Cobra Reale, un velenosissimo serpente, mentre già si trovava sul letto d'ospedale a causa del Covid-19. Ha perso la vista ...

I dati del 20 novembre nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è del 21,8%.

Dalla Diocesi un aiuto a 2.000 famiglie di Laura Arnoldi. Sono state 1.167 le Card Soldo attivate da luglio a ottobre nell’ambito del progetto «Ricominciamo insieme», voluto d ...

Ian infatti si trova ora in terapia intensiva dopo essere stato morso da un Cobra Reale, un velenosissimo serpente, mentre già si trovava sul letto d'ospedale a causa del Covid-19. Ha perso la vista ...Dalla Diocesi un aiuto a 2.000 famiglie di Laura Arnoldi. Sono state 1.167 le Card Soldo attivate da luglio a ottobre nell’ambito del progetto «Ricominciamo insieme», voluto d ...