Menarini e Fondazione Bacciotti ancora insieme

(Di venerdì 20 novembre 2020) Oncologia: il Gruppoprosegue il cammino al fianco dellaTommasinonel Progetto Accoglienza Famiglie L’impegno e la costanza nella ricerca per le cure in ambito oncologico, non possono fermarsi.sta continuando a investire nella ricerca oncologica e, al contempo, rinnova il suo sostegno ai piccoli pazienti che stanno affrontando questa battaglia supportando,… L'articolo Corriere Nazionale.

Menarini sta continuando a investire nella ricerca oncologica e, al contempo, rinnova il suo sostegno ai piccoli pazienti che stanno affrontando questa battaglia supportando, sin dalla sua creazione, ...La prima cura per il covid arriverà nel 2021. Non solo il vaccino come arma per il covid, ma sarebbe in arrivo anche una cura con anticorpi monoclonali che potrebbe essere diffusa in ...