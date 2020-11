Meloni difende i Paesi autoritari e mette da parte gli interessi degli italiani

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 20 novembre 2020) A cura dei portavoce del MoVimento 5 Stelle nella Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati Annaspa e tentenna Giorgia, tentando di abbozzare una replica approssimativa e inconcludente. Il fatto resta ed è ormai chiaro a tutti: in piena pandemia l’Ungheria e la Polonia hanno bloccato l’approvazione del bilancio dell’Ue, intralciando e rallentando in questo modo anche l’iter del Recovery Fund, fondi preziosi per la rinza economica e sociale dell’Italia. L’internazionale sovranista, ossimoro in termini, vuole chee Salvini siano proprio alleati tanto del leader ungherese quanto di quello polacco. Resta solo delusione in coloro che ipotizzavano una loro telefonata per convincere, in nome, i sodali europei. Salvini tace ...