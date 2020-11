Meloni accusa: “Grazie al Pd da domani un clandestino che si dichiara gay può restare in Italia” (Di venerdì 20 novembre 2020) Nuova apertura della sinistra all’immigrazione incontrollata. Con l’inganno. Giorgia Meloni punta l’indice contro l’ultimo emendamento del Pd per modificare i decreti sicurezza. “Di fatto vieta l’espulsione di un immigrato verso uno Stato nel quale si può essere oggetto di persecuzione. Per motivi di ‘orientamento sessuale e identità di genere. In altre parole”, scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, “da domani sarà sufficiente che qualsiasi persona che entri in Italia dichiari di essere omosessuale e l’Italia non potrà rimpatriarlo“. Meloni: la sinistra dica che vuole abolire i confini Una follia. “Sapete quante persone può riguardare questa norma? Banalmente, tutte”, sottolinea la Meloni. “Questo significa abolire ogni limite all’ingresso indiscriminato. E mi chiedo perché la sinistra, invece di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Nuova apertura della sinistra all’immigrazione incontrollata. Con l’inganno. Giorgiapunta l’indice contro l’ultimo emendamento del Pd per modificare i decreti sicurezza. “Di fatto vieta l’espulsione di un immigrato verso uno Stato nel quale si può essere oggetto di persecuzione. Per motivi di ‘orientamento sessuale e identità di genere. In altre parole”, scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, “dasarà sufficiente che qualsiasi persona che entri in Italia dichiari di essere omosessuale e l’Italia non potrà rimpatriarlo“.: la sinistra dica che vuole abolire i confini Una follia. “Sapete quante persone può riguardare questa norma? Banalmente, tutte”, sottolinea la. “Questo significa abolire ogni limite all’ingresso indiscriminato. E mi chiedo perché la sinistra, invece di ...

