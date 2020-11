Matilde Brandi, selfie da incanto sul divano: “E stasera..” – FOTO (Di venerdì 20 novembre 2020) Matilde Brandi ritorna alla normalità. Ci regala uno scatto mentre è in attesa della cena: dolce coccola sfiziosa per la ballerina Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@MatildeBrandireal) Matilde Brandi a casa si gode la sua ritrovata normalità. La ballerina e conduttrice, famosissima fin dagli anni Novanta, è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020)ritorna alla normalità. Ci regala uno scatto mentre è in attesa della cena: dolce coccola sfiziosa per la ballerina Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)a casa si gode la sua ritrovata normalità. La ballerina e conduttrice, famosissima fin dagli anni Novanta, è L'articolo proviene da YesLife.it.

x_dreamland : RT @gaiaprentiss: Matilde Brandi torna sui social più bona che mai, e noi MUTI (cit.) - gamberoash : Emma is the new “sono vera” di Matilde brandi #XF2020 - _elisarcastic : RT @darveyfeels_: Ho recuperato la diretta di Matilde Brandi a Chi e davvero dovete spiegarmi dove le vedete le parole negative verso Stefa… - darveyfeels_ : RT @gaiaprentiss: Matilde Brandi torna sui social più bona che mai, e noi MUTI (cit.) - Bebbe___ : RT @darveyfeels_: bellissimo come a questo tweet rispondete dicendo che sicuramente MTR sarà felice di vedere che Guenda e Matilde hanno le… -