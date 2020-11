Matilde Brandi, selfie casalingo: “Lo prendo per cena” – FOTO (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempi di lockdown per tutti, anche per Matilde Brandi, che si scatta un bel selfie casalingo e poi si fa accompagnare da qualcosa di succulente per cena. I follower non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempi di lockdown per tutti, anche per, che si scatta un bele poi si fa accompagnare da qualcosa di succulente per cena. I follower non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

x_dreamland : RT @gaiaprentiss: Matilde Brandi torna sui social più bona che mai, e noi MUTI (cit.) - gamberoash : Emma is the new “sono vera” di Matilde brandi #XF2020 - _elisarcastic : RT @darveyfeels_: Ho recuperato la diretta di Matilde Brandi a Chi e davvero dovete spiegarmi dove le vedete le parole negative verso Stefa… - darveyfeels_ : RT @gaiaprentiss: Matilde Brandi torna sui social più bona che mai, e noi MUTI (cit.) - Bebbe___ : RT @darveyfeels_: bellissimo come a questo tweet rispondete dicendo che sicuramente MTR sarà felice di vedere che Guenda e Matilde hanno le… -