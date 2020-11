Marvel’s Avengers: Black Panther si unirà al roster! (Di venerdì 20 novembre 2020) Marvel’s Avengers si arrichisce con una fondamentale new entry: Black Panther. Preparatevi a dare il benvenuto all’indimenticabile principe di Wakanda Square Enix ha svelato il debutto di Kate Bishop in Marvel’s Avengers proprio ieri, ma un altro eroe è incredibilmente apparso nel video di rivelazione: Black Panther. Cliccando sul player che vi proponiamo in basso, potete godervi il trailer di presentazione completo di Crystal Dynamics. Nel fi8lmato potete vedere Kate Bishop mettere alla prova le sue abilità, aiutando i Vendicatori a combattere contro AIM. Verso la fine del video, però, mentre Hulk siede sul suo trono, spunta proprio l’elmo di Black Panther vicino ai piedi del gigante verde. L’inconfondibile elmo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 novembre 2020)si arrichisce con una fondamentale new entry:. Preparatevi a dare il benvenuto all’indimenticabile principe di Wakanda Square Enix ha svelato il debutto di Kate Bishop inproprio ieri, ma un altro eroe è incredibilmente apparso nel video di rivelazione:. Cliccando sul player che vi proponiamo in basso, potete godervi il trailer di presentazione completo di Crystal Dynamics. Nel fi8lmato potete vedere Kate Bishop mettere alla prova le sue abilità, aiutando i Vendicatori a combattere contro AIM. Verso la fine del video, però, mentre Hulk siede sul suo trono, spunta proprio l’elmo divicino ai piedi del gigante verde. L’inconfondibile elmo ...

