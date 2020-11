Marta Bassino, la leader azzurra di Coppa del Mondo: 'Sono lì in alto e ora veglio restarci fino alla fine'. E Domani in Finlandia torna il ... (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Circo bianco dello sci alpino riparte nel weekend da Levi (Finlandia), con due slalom speciali. E tra le protagoniste attese c'è anche lei, Marta Bassino, trionfatrice nel gigante d'apertura ormai ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Circo bianco dello sci alpino riparte nel weekend da Levi (), con due slalom speciali. E tra le protagoniste attese c'è anche lei,, trionfatrice nel gigante d'apertura ormai ...

davidedesario : Marta Bassino, la leader azzurra di Coppa del Mondo: 'Sono lì in alto e ora veglio restarci fino alla fine'. E Doma… - leggoit : Marta Bassino, la leader azzurra di Coppa del Mondo: 'Sono lì in alto e ora veglio restarci fino alla fine'. E Doma… - rassegnastampa : Slalom a Levi, Marta Bassino e il potere dell’umiltà: «Vinco senza essere cattiva» - FCMartaBassino : Chi oggi #19novembre avesse comprato il @corriere l'ha già letta... per tutti gli altri, ecco la densa intervista… - Campioni_cn : Fan Club Marta Bassino, è ripartito il tesseramento -