Mancini guarito dal Covid | il CT negativo al tampone

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il CT della Nazionale italiana Robertoha annunciato di essere risultatoale di essere quindidal Coronavirus “Ho finito stasera, sono. Me l’hanno detto oggi“. Queste le parole del CT della Nazionale italiana Robertoin collegamento per la presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico azzurro è quindidal Coronavirus e potrà riprendere da subito le sue attività. Risultato positivo al-19 il 6 novembre scorso,aveva saltato tutti gli ultimi 3 impegni della sua squadra, contro Estonia, Polonia e Bosnia. Segui ZON.IT su Google News.

