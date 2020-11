Mancini: “Credo che Totti sia destinato a tornare alla Roma” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Totti deve fare quello che vuole, quello che lo diverte. Penso che prima o poi sia destinato a tornare alla Roma“. Queste le parole del commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini in occasione della presentazione online ‘La partita della vita’, autobiografia di Sinisa Mihajlovic. “Tempo al tempo, vediamo cosa succederà nel futuro”, la risposta dell’ex capitano della Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “deve fare quello che vuole, quello che lo diverte. Penso che prima o poi siaRoma“. Queste le parole del commissario tecnico della nazionale Robertoin occasione della presentazione online ‘La partita della vita’, autobiografia di Sinisa Mihajlovic. “Tempo al tempo, vediamo cosa succederà nel futuro”, la risposta dell’ex capitano della Roma. SportFace.

sportface2016 : #Mancini: '#Totti? Prima o poi tornerà alla #Roma' - TuttoMercatoWeb : Il ct Mancini: 'Totti in Nazionale? Prima o poi credo sia comunque destinato a tornare alla Roma' - Mikkimo4 : @Pezzeck28 @pisto_gol Bhe credo che Mancini e Pep abbiano vinto più o meno le stesse cose o no? - kisskissnapoli : #Ulivieri (presidente Associazione Italiana Allenatori): 'Spero che si arriverà ad un accordo per blindare #Mancini… - GavinoFranti : @JPeppp Nel calcio moderno nessuno è intoccabile, si giocano tantissime partite, fino a 60 a stagione per i naziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini “Credo Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera