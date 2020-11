Manchester City, Liam Gallagher festeggia il rinnovo di Guardiola: “Adesso Messi” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il prossimo è Messi”. Lo ha scritto Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis e notoriamente tifoso del Manchester City, dopo la notizia del rinnovo di contratto di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha firmato un nuovo accordo che lo lega con i Citizens fino al 2023. Gallagher si è quindi augurato che nella prossima estate il City possa tornare all’attacco per Lionel Messi, già vicino a lasciare il Barcellona nell’ultima sessione estiva. Messi nxt — Liam Gallagher (@LiamGallagher) November 19, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il prossimo è. Lo ha scritto, ex frontman degli Oasis e notoriamente tifoso del, dopo la notizia deldi contratto di Pep. Il tecnico catalano ha firmato un nuovo accordo che lo lega con i Citizens fino al 2023.si è quindi augurato che nella prossima estate ilpossa tornare all’attacco per Lionel Messi, già vicino a lasciare il Barcellona nell’ultima sessione estiva. Messi nxt —(@) November 19, 2020 SportFace.

