Manchester City, Guardiola: “Vorrei che Messi chiudesse la carriera a Barcellona” (Di venerdì 20 novembre 2020) Pep Guardiola, si sa, raramente si sbilancia, anche quando si parla di Leo Messi. Se Leo, i cui malumori sono ormai di pubblico dominio, non rinnoverà entro la fine dell’anno solare in corso, da gennaio sarà libero di trovarsi una sistemazione e il candidato numero uno è proprio il Manchester City, dove l’argentino ritroverebbe Guardiola. L’allenatore dei citizens non rinnega il proprio passato blaugrana e, per questo, cerca di evitare frasi scomode: “Da tifoso del Barcellona vorrei che Leo Messi finisse la carriera con addosso la maglia blaugrana. Per ora Leo appartiene al Barcellona, un club al quale posso dire di essere molto grato. Non so cosa pensa, se voglia andarsene o meno. In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell’anno prossimo, non adesso”. Il tecnico, ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Pep, si sa, raramente si sbilancia, anche quando si parla di Leo. Se Leo, i cui malumori sono ormai di pubblico dominio, non rinnoverà entro la fine dell’anno solare in corso, da gennaio sarà libero di trovarsi una sistemazione e il candidato numero uno è proprio il, dove l’argentino ritroverebbe. L’allenatore dei citizens non rinnega il proprio passato blaugrana e, per questo, cerca di evitare frasi scomode: “Da tifoso del Barcellona vorrei che Leofinisse lacon addosso la maglia blaugrana. Per ora Leo appartiene al Barcellona, un club al quale posso dire di essere molto grato. Non so cosa pensa, se voglia andarsene o meno. In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell’anno prossimo, non adesso”. Il tecnico, ...

GoalItalia : ?? BREAKING - Pep #Guardiola ha firmato il rinnovo con il Manchester City ?? - ZZiliani : #Guardiola che prolunga col Manchester City. Ovverosia: anni spesi a sentire blaterare di un suo imminente passaggi… - primethibaut : RT @_Pelegolas_: Esta noche Espanyol - Manchester City C, ah no, Barça C, ah no... Girona B - sportface2016 : #Guardiola ammette: 'Vorrei che #Messi chiudesse la carriera a #Barcellona' - Mediagol : Tottenham-Manchester City, Guardiola su Messi: 'Addio al #Barcellona? Ho la mia idea' -