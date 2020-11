Maltempo in Gallura, prorogata l'allerta meteo della Protezione civile (Di venerdì 20 novembre 2020) (Visited 192 times, 192 visits today) Notizie Simili: Rischio incendi in Gallura, prorogata l'...WhatsApp al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Leggi su galluraoggi (Di venerdì 20 novembre 2020) (Visited 192 times, 192 visits today) Notizie Simili: Rischio incendi inl'...WhatsApp al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram diOggi.it

AnsaSardegna : Allerta per piogge in Gallura e sud-est dell'isola. Avviso codice giallo per venerdì 20 dalle 12 a mezzanotte #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Gallura Maltempo in Gallura, prorogata l'allerta meteo della Protezione civile Gallura Oggi maltempop gallura

Allerta meteo anche per domani in Gallura. Continua il maltempo in Gallura. La protezione civile ha prorogato l’allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle ...

Maltempo in Gallura, prorogata l’allerta meteo della Protezione civile

Continua il maltempo in Gallura. La protezione civile ha prorogato l'allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle 13 e 59 della giornata di domani.

Allerta meteo anche per domani in Gallura. Continua il maltempo in Gallura. La protezione civile ha prorogato l’allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle ...Continua il maltempo in Gallura. La protezione civile ha prorogato l'allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle 13 e 59 della giornata di domani.