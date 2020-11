Maltempo, forte vento in Toscana: raffica di 212km/h sul Passo delle Radici, alberi abbattuti a Prato [VIDEO] (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo Maltempo, forte vento in Toscana: raffica di 212km/h sul Passo delle Radici, alberi abbattuti a Prato VIDEO MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articoloindi/h sulMeteoWeb.

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - infoitinterno : Meteo: CICLONE IN AZIONE con MALTEMPO, FORTE VENTO e NEVE. Situazione e previsioni - GHERARDIMAURO1 : 3bmeteo: Meteo: CICLONE IN AZIONE con MALTEMPO, FORTE VENTO e NEVE. Situazione e previsioni. - 29luglio1971 : RT @DPCgov: ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì #20novembre, su Abru… - iconameteo : ??Sarà un #weekend ancora all'insegna di forte #vento e #maltempo. ??Crollano le #temperature. #meteo… -